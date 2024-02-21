Овечкин продлил свою очковую серию до девяти матчей

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.

Таким образом, этот матч стал уже девятым подряд для Овечкина, в котором он не уходит со льда без набранного очка. В последний раз российский суперфорвард не смог отметиться результативным баллом 24 января в матче с «Миннесотой Уайлд» (3:5).

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 41 (16+25) очко в 51 матче.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции, сохраняя шансы на плей-офф.