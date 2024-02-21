Все результаты игрового дня НХЛ 21 февраля
Поделиться
Сегодня, 21 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фокс (Панарин, Линдгрен) – 07:46 2:0 Какко (Густафссон, Миллер) – 28:23 2:1 Хейсканен (Бенн, Павелски) – 29:10 (pp) 3:1 Трочек (Крайдер, Зибанеджад) – 58:19
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Макмайкл (Протас, Сандин) – 00:39 1:1 Хольц (Немец) – 15:06 2:1 Макмайкл – 24:17 3:1 Строум (Овечкин, Милано) – 44:10 4:1 Овечкин (Строум) – 48:44 5:1 Сгарбосса (Карлсон, Пасиоретти) – 52:27 5:2 Хаула (Тоффоли, Смит) – 55:34 6:2 Овечкин (Строум, Оши) – 59:27 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Экблад (Вераге, Райнхарт) – 00:19 2:0 Монтур – 37:01 2:1 Шабо – 45:36 2:2 Штюцле (Жиру, Шабо) – 48:46 3:2 Лунделль (Ткачук, Монтур) – 61:36
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Петтерссон (Ракелль, Карлссон) – 12:48 1:1 Нельсон (Пулок, Пелеч) – 23:40 1:2 Барзал (Сорокин) – 26:37 1:3 Хольмстрём – 33:15 2:3 Эллер (Руведел, Грейвз) – 36:35 2:4 Райлли (Нельсон, Ли) – 50:42 3:4 Пуустинен (Летанг, Смит) – 52:06 4:4 О'Коннор (Малкин) – 53:02 4:5 Пелеч (Барзал, Хорват) – 60:57
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 09:20 (pp) 2:0 Эпплтон (Лаури, Нидеррайтер) – 09:34 3:0 Коннор (Виларди, Демело) – 21:54 3:1 Росси (Чисхольм, Годро) – 34:10 (pp) 4:1 Виларди (Моррисси, Коннор) – 49:38 (pp) 5:1 Монахан (Демело, Элерс) – 50:36 5:2 Капризов (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 52:33 (pp) 5:3 Росси (Капризов) – 54:11 6:3 Нидеррайтер (Лаури) – 57:02
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 10:46 1:1 Джохансен (Джонсон, Тэйвз) – 22:54 2:1 Джохансен (Паризе) – 41:35 3:1 Лехконен (Маккиннон, Рантанен) – 59:32
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Йози, Макдона) – 05:35 1:1 Пьетранджело (Мартинес, Стивенсон) – 14:09 1:2 Гласс (Йози, Тренин) – 19:08 1:3 Новак (Макдона, Каррье) – 28:04 1:4 Смит (Маккэррон, Шервуд) – 35:58 2:4 Карлссон (Руа, Теодор) – 40:47 (pp) 3:4 Амадио (Мартинес, Коттер) – 57:01 3:5 Нюквист – 58:11
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Байфилд – 18:22 2:0 Дюбуа (Кларк, Тальбо) – 21:27 (pp) 2:1 Боквист (Дженнер, Рослович) – 24:41 3:1 Дюбуа (Байфилд, Тюркотт) – 31:49 4:1 Фиала (Даути, Кемпе) – 55:56 (pp) 5:1 Даути (Мур, Дано) – 59:37
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 78 очками после 56 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 58 матчей.
Комментарии
- 21 февраля 2024
-
09:30
-
09:22
-
09:16
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:45
-
08:38
-
08:21
-
08:15
-
08:08
-
08:05
-
07:56
-
07:38
-
07:19
-
07:10
-
06:43
-
06:36
-
06:24
-
06:11
-
06:04
-
05:56
-
05:46
-
05:41
-
05:40
-
05:38
-
05:25
-
05:15
-
05:14
-
00:01
- 20 февраля 2024
-
23:50
-
23:42
-
23:35
Партнерский контент