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Все результаты игрового дня НХЛ 21 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 21 февраля
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Сегодня, 21 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фокс (Панарин, Линдгрен) – 07:46     2:0 Какко (Густафссон, Миллер) – 28:23     2:1 Хейсканен (Бенн, Павелски) – 29:10 (pp)     3:1 Трочек (Крайдер, Зибанеджад) – 58:19    
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Макмайкл (Протас, Сандин) – 00:39     1:1 Хольц (Немец) – 15:06     2:1 Макмайкл – 24:17     3:1 Строум (Овечкин, Милано) – 44:10     4:1 Овечкин (Строум) – 48:44     5:1 Сгарбосса (Карлсон, Пасиоретти) – 52:27     5:2 Хаула (Тоффоли, Смит) – 55:34     6:2 Овечкин (Строум, Оши) – 59:27 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Экблад (Вераге, Райнхарт) – 00:19     2:0 Монтур – 37:01     2:1 Шабо – 45:36     2:2 Штюцле (Жиру, Шабо) – 48:46     3:2 Лунделль (Ткачук, Монтур) – 61:36    
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Петтерссон (Ракелль, Карлссон) – 12:48     1:1 Нельсон (Пулок, Пелеч) – 23:40     1:2 Барзал (Сорокин) – 26:37     1:3 Хольмстрём – 33:15     2:3 Эллер (Руведел, Грейвз) – 36:35     2:4 Райлли (Нельсон, Ли) – 50:42     3:4 Пуустинен (Летанг, Смит) – 52:06     4:4 О'Коннор (Малкин) – 53:02     4:5 Пелеч (Барзал, Хорват) – 60:57    
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 09:20 (pp)     2:0 Эпплтон (Лаури, Нидеррайтер) – 09:34     3:0 Коннор (Виларди, Демело) – 21:54     3:1 Росси (Чисхольм, Годро) – 34:10 (pp)     4:1 Виларди (Моррисси, Коннор) – 49:38 (pp)     5:1 Монахан (Демело, Элерс) – 50:36     5:2 Капризов (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 52:33 (pp)     5:3 Росси (Капризов) – 54:11     6:3 Нидеррайтер (Лаури) – 57:02    
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 10:46     1:1 Джохансен (Джонсон, Тэйвз) – 22:54     2:1 Джохансен (Паризе) – 41:35     3:1 Лехконен (Маккиннон, Рантанен) – 59:32    
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Йози, Макдона) – 05:35     1:1 Пьетранджело (Мартинес, Стивенсон) – 14:09     1:2 Гласс (Йози, Тренин) – 19:08     1:3 Новак (Макдона, Каррье) – 28:04     1:4 Смит (Маккэррон, Шервуд) – 35:58     2:4 Карлссон (Руа, Теодор) – 40:47 (pp)     3:4 Амадио (Мартинес, Коттер) – 57:01     3:5 Нюквист – 58:11    
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Байфилд – 18:22     2:0 Дюбуа (Кларк, Тальбо) – 21:27 (pp)     2:1 Боквист (Дженнер, Рослович) – 24:41     3:1 Дюбуа (Байфилд, Тюркотт) – 31:49     4:1 Фиала (Даути, Кемпе) – 55:56 (pp)     5:1 Даути (Мур, Дано) – 59:37    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 78 очками после 56 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 58 матчей.

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