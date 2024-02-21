Овечкин стал шестым игроком, кто забросил «Нью-Джерси» 40+ шайб, Гретцки в этом списке нет

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забросил «Нью-Джерси Девилз» 40-ю шайбу в своей карьере и стал шестым игроком, кто забивал 40 и более голов франшизе «Канзас-Сити Скаутс»/«Колорадо Рокиз»/«Нью-Джерси Девилз». Ранее таким достижением отметились: Майк Гартнер (57), Марио Лемье (47), Брайан Тротье (44), Марсель Дионн (40) и Майк Босси (40). Примечательно, что Уэйн Гретцки забросил данной франшизе только 32 шайбы, находясь на 15-м месте.

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 16 заброшенных шайб и 25 результативных передач в 51 матче.