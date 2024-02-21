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Двукратный обладатель Кубка Гагарина: возникают вопросы, с чем ЦСКА подходит к плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина: возникают вопросы, с чем ЦСКА подходит к плей-офф
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о влиянии поражения ЦСКА от «Витязя» (1:2) на шансы армейского клуба в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Конечно, возникают вопросы насчёт того, с чем армейцы подходят к плей-офф. Действующий чемпион проиграл последней команде Запада, это неприятно. Возможно, встреча со СКА встрепенёт команду. Опять же, для тренеров будет пища для размышлений насчёт того, что нужно предпринимать в этой ситуации. Надо сказать, что на протяжении всего сезона ЦСКА выступает не так, как хотелось бы», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА, набрав 71 очко в 65 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче армейцы примут новосибирскую «Сибирь» 22 февраля. Игра начнётся в 19:30 мск.

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