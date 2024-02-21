«Салават Юлаев» всухую обыграл «Адмирал» и прервал трёхматчевую серию поражений

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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». Победу в матче одержали уфимцы со счётом 3:0.

На 14-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин, которому ассистировали Данил Алалыкин и Джош Ливо. В середине второго периода удвоил преимущество хозяев Николя Мелош с передачи Евгения Тимкина. Третий гол уфимцев забил Данил Башкиров. Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» прервал серию из трёх поражений. Сезонная серия между командами завершилась вничью 2-2. В следующем матче уфимцы примут на домашней площадке «Сибирь».