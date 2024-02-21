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Кулёмин — о победе над «Адмиралом»: мы контролировали игру и создавали много моментов

Кулёмин — о победе над «Адмиралом»: мы контролировали игру и создавали много моментов
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Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин оценил победу в матче с «Адмиралом» (3:0) и заявил, что чувствует себя отлично, восстановившись от травмы. Форвард стал автором победного гола в матче с владивостокским клубом.

«У нас получился хороший матч, мы контролировали игру, создавали много моментов и играли в зоне атаки. Александр Самонов заработал очередной «сухарь», парни старались все 60 минут и реализовали хорошую игру с нашей стороны. Они плотно играют в обороне, но мы неплохо разыгрывали в большинстве и за счёт этого создавали моменты.

Как чувствую себя после травмы? Соскучился по хоккею. Пауза затянулась, но я восстановился, подготовился, теперь чувствую себя отлично», – цитирует Кулёмина пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» прервал серию из трёх поражений. До конца регулярного чемпионата уфимцам осталось провести два матча. Команда гарантировала себе место в первой тройке Восточной конференции КХЛ.

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