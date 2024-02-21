Козлов — о победе над «Адмиралом»: ребята бились друг за друга — это очень понравилось

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу в матче с «Адмиралом» (3:0) и отметил физическую и эмоциональную усталость, накопившуюся у игроков уфимской команды.

«Шестой матч за 12 дней, переезды и разные часовые пояса. Видно, что у ребят накопилась усталость и эмоциональная, и физическая. Несмотря на то что не были свежими, было желание выиграть, в том числе свои единоборства, помочь Самонову сыграть «на ноль», что и сделал Тимкин последние секунды, хотя уже выиграли. Ребята бились друг за друга – это очень понравилось.

Насколько остался доволен атакой? Я и до этого был доволен, просто в предыдущих матчах не хватало хладнокровия и мастерства в реализации. Был целостный рисунок матча», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений. Уфимцы гарантировали себе место в первой тройке Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.