Тарасова травмировал одноклубник, его сменщик Мерзликин пропустил 2 гола с 2 бросков
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Коламбусом». Идёт третий период — счёт 6:4 в пользу гостей.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски (Годро, Рослович) – 03:32 0:2 Годро (Бин) – 09:32 0:3 Веренски (Дженнер, Рослович) – 18:30 0:4 Курали (Тексье) – 22:49 1:4 Терри (Вааканайнен, Ватрано) – 29:07 2:4 Мактавиш (Терри, Минтюков) – 36:05 3:4 Мактавиш (Терри, Минтюков) – 38:49 4:4 Киллорн (Карлссон, Минтюков) – 39:36 4:5 Чинахов (Годро, Дженнер) – 46:50 4:6 Курали (Силлинджер, Тексье) – 47:39 4:7 Дженнер – 59:28 (sh)
В конце второго периода травму получил российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов. Россиянина травмировал собственный защитник Адам Боквист, который случайно ударил вратаря клюшкой по лицу. Россиянин на мгновение вылючился из игры и нападающий «Анахайма» Мэйсон Мактавиш забил гол. Тарасова заменил Элвис Мерзликин, который до конца периода пропустил два гола с двух бросков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Тарасов вернулся в ворота «Коламбуса» со стартом третьего периода.
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