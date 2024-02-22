Тарасова травмировал одноклубник, его сменщик Мерзликин пропустил 2 гола с 2 бросков

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Коламбусом». Идёт третий период — счёт 6:4 в пользу гостей.

В конце второго периода травму получил российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов. Россиянина травмировал собственный защитник Адам Боквист, который случайно ударил вратаря клюшкой по лицу. Россиянин на мгновение вылючился из игры и нападающий «Анахайма» Мэйсон Мактавиш забил гол. Тарасова заменил Элвис Мерзликин, который до конца периода пропустил два гола с двух бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Тарасов вернулся в ворота «Коламбуса» со стартом третьего периода.