Дацюк, Афиногенов, Ковалёв, Зарипов сыграют в медийной хоккейной лиге

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25 февраля в Москве стартует аналог популярной футбольной Медиалиги – хоккейная Медиалига. В ней примут участие восемь команд.

Стали известны составы команд на турнир, сообщает официальная группа ВК. Так, за команду «Чемпион» сыграют такие звёзды, как Павел Дацюк, Алексей Ковалёв, Данис Зарипов, Максим Афиногенов.

Фото: Winline Media League

В составе команды HC10 сыграет Андрей Николишин, Сергей Гимаев, Евгений Чесалин.

Фото: Winline Media League

Составы некоторых других клубов медиалиги представлены ниже:

Фото: Winline Media League

Фото: Winline Media League

Фото: Winline Media League

Фото: Winline Media League

Напомним, в турнире примут участие такие команды, как NBSC, Hockey Brothers, «Чемпион», «Чисто Питер», True Fighters, «Титан», HC10 и «Звезда России».

Турнир хоккейной Медиалиги будет проходить дважды в год – второй сезон будет летом, ближе к паузе между сезоном футбольной Медиалиги и кубком Медиалиги.