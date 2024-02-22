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«Я в нём никогда не сомневался». Илья Ковальчук — о результативной серии Овечкина

«Я в нём никогда не сомневался». Илья Ковальчук — о результативной серии Овечкина
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Финалист Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, форвард «Спартака» Илья Ковальчук высказался об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних матчах НХЛ.

«Я в нём никогда не сомневался. Сезон длинный, бывают взлёты и падения, а свой высокий уровень он всегда держит. Поэтому в Александре у меня сомнений быть не может. „Вашингтон“ шесть очков отделяют от плей-офф, а личные задачи всегда для него были на втором месте. Будем надеяться, что в следующем сезоне он побьёт рекорд Гретцки», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 16 заброшенных шайб и 25 результативных передач в 51 матче.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, сохраняя шансы на плей-офф. Столичный клуб отстаёт от восьмого места на Востоке на шесть очков.

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