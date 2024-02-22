Нападающий «Сибири»: в Челябинске получал 26 тысяч и мог всё слить в автоматах

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов рассказал об игре в автоматы на старте игровой карьеры.

«Я раньше баловался всяким, в автоматы играл. Ставки меня как-то не привлекали вообще. Зато во второй команде «Трактора» на старте карьеры я, как сейчас помню, получал 26 100 рублей. И я ходил по этим автоматам, проигрывал деньги. Мог всё слить. А сейчас неинтересно всё это», – сказал Белоусов в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне 33-летний Белоусов провёл за «Сибирь» 48 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков.

Ранее Георгий Белоусов рассказал подробности дружбы с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Оба хоккеиста родились в Коркине и выступали за подмосковный «Витязь» с 2009 по 2013 год.