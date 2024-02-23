Экс-форвард СКА — об обменах с «Сочи»: не всё зависит от тебя

Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук высказался про обмены СКА и ХК «Сочи». В сезоне-2018/2019 хоккеист провёл три встречи за армейский клуб, не отметившись результативными действиями.

«Действительно много времени провёл в Санкт-Петербурге. Очень хороший и приятный город. Он близок к моему дому. Что касается хоккея, то не могу отметить чего-то одного самого главного. Думаю, что в какой клуб ты бы ни попал, нужно всегда проявлять себя.

Были ли обсуждения в СКА и «Сочи» про постоянные обмены? Если честно, то какого-то обсуждения не было. Не всё зависит от тебя. Сказали поехать, и ты поехал. Тут мало на что можно повлиять.

Что вынес из сезона в «Сочи»? Нужно добавлять в уверенность и быть более спокойным к себе. Не нужно требовать от себя того, чего ты не можешь сделать. Нужно выполнять свою работу и делать то, что говорит тренерский штаб. Идти только вверх», — сказал Огирчук в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Огирчуком читайте на «Чемпионате»: