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«Металлург» всухую победил «Амур» и вернулся на первое место в таблице Востока

В Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В первом периоде команды голов не забили.

На 17-й минуте второго периода Робин Пресс открыл счёт во встрече. Спустя минуту Робин Пресс с передачи Данилы Юрова оформил дубль, удвоив преимущество хозяев. На 19-й минуте периода Павел Акользин с передач Максима Карпова и Егора Яковлева сделал счёт 3:0.

После этой победы «Металлург» вновь вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре «Магнитка» сыграет дома с подмосковным «Витязем». «Амур» отправится в Казань, где сыграет с местным «Ак Барсом».