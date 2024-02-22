«Металлург» всухую победил «Амур» и вернулся на первое место в таблице Востока
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В Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Пресс – 36:38 (5x4) 2:0 Пресс (Юров) – 37:45 (5x4) 3:0 Акользин (Карпов, Яковлев) – 38:11 (5x5)
В первом периоде команды голов не забили.
На 17-й минуте второго периода Робин Пресс открыл счёт во встрече. Спустя минуту Робин Пресс с передачи Данилы Юрова оформил дубль, удвоив преимущество хозяев. На 19-й минуте периода Павел Акользин с передач Максима Карпова и Егора Яковлева сделал счёт 3:0.
После этой победы «Металлург» вновь вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующей игре «Магнитка» сыграет дома с подмосковным «Витязем». «Амур» отправится в Казань, где сыграет с местным «Ак Барсом».
Комментарии
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