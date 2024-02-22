Победитель регулярки ВХЛ «Молот» в первом матче плей-офф проиграл 16-й команде — «Соколу»

В Перми завершился первый матч 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги, в котором местный «Молот» принимал красноярский «Сокол». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей 2 (1+1) очка набрал форвард Алексей Князев.
Напомним, пермский «Молот» одержал победу в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги и впервые стал обладателем Кубка Шёлкового пути. Клуб по итогам регулярки набрал 84 очка в 56 матчах. «Сокол» же попал в розыгрыш Кубка Петрова с 16-го места, набрав 64 очка.
Отметим, что другие пары плей-офф ВХЛ выглядят следующим образом:
«Рубин» — «Норильск»;
«Зауралье» — «Звезда»;
АКМ — «Торос»;
«Югра» — «Тамбов»;
«Химик» — «Буран»;
СКА-Нева — «Южный Урал»;
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник».