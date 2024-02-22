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Победитель регулярки ВХЛ «Молот» в первом матче плей-офф проиграл 16-й команде — «Соколу»

Победитель регулярки ВХЛ «Молот» в первом матче плей-офф проиграл 16-й команде — «Соколу»
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В Перми завершился первый матч 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги, в котором местный «Молот» принимал красноярский «Сокол». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
1 : 4
Сокол
Красноярск
0:1 Кожухов (Скворцов, Князев) – 34:12 (5x5)     0:2 Морозов (Тимирёв) – 37:05 (5x5)     1:2 Рыжов (Ивашов, Ларичев) – 57:43 (6x4)     1:3 Князев – 58:15 (en)     1:4 Булатов (Мещеряков) – 59:36 (en)    

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал форвард Алексей Князев.

Напомним, пермский «Молот» одержал победу в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги и впервые стал обладателем Кубка Шёлкового пути. Клуб по итогам регулярки набрал 84 очка в 56 матчах. «Сокол» же попал в розыгрыш Кубка Петрова с 16-го места, набрав 64 очка.

Отметим, что другие пары плей-офф ВХЛ выглядят следующим образом:

«Рубин» — «Норильск»;
«Зауралье» — «Звезда»;
АКМ — «Торос»;
«Югра» — «Тамбов»;
«Химик» — «Буран»;
СКА-Нева — «Южный Урал»;
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник».

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