Победитель регулярки ВХЛ «Молот» в первом матче плей-офф проиграл 16-й команде — «Соколу»

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В Перми завершился первый матч 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги, в котором местный «Молот» принимал красноярский «Сокол». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал форвард Алексей Князев.

Напомним, пермский «Молот» одержал победу в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги и впервые стал обладателем Кубка Шёлкового пути. Клуб по итогам регулярки набрал 84 очка в 56 матчах. «Сокол» же попал в розыгрыш Кубка Петрова с 16-го места, набрав 64 очка.

Отметим, что другие пары плей-офф ВХЛ выглядят следующим образом:

«Рубин» — «Норильск»;

«Зауралье» — «Звезда»;

АКМ — «Торос»;

«Югра» — «Тамбов»;

«Химик» — «Буран»;

СКА-Нева — «Южный Урал»;

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник».