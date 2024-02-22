«С хорошими соперниками это может не прокатить». А. Заварухин — об удалениях «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал уверенную победу над «Витязем» (3:0).

«Был тяжёлый выезд на Дальний Восток, и ребята хотели реабилитироваться. Не скажу, что сыграли идеально, но близко к этому. Хорошее начало, парни были заряжены и было видно, что по самоотдаче и эмоциям команда горела и была готова снести соперника. Единственное, что в третьем периоде начали удаляться. Это нас не красит, и с хорошими соперниками это может не прокатить», — приводит слова Заварухина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, вратарь «Трактора» Зак Фукале провёл свой шестой матч на ноль. В следующей игре «Трактор» встретится на своём льду с омским «Авангардом». «Витязь» сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске.