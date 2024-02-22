Рябыкин: мотивация «Витязя»? Игроки работают на своё имя, на свои контракты в будущем

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказался о поражении от «Трактора» (0:3) и рассказал, где тренерский штаб находит мотивацию для игроков клуба.

«Проспали начало, пропустили два таких лёгких гола. Потом вроде чуть пришли в себя, но тяжело сравнивать счёт, не забрасывая ни одной шайбы. Ноль голов – это тяжело.

Мотивация команды? Единственное, что мы можем говорить игрокам, что они сейчас работают на своё имя, на свои контракты в будущем. Скажем честно, заставлять тяжело. Все понимают, что осталось две игры, и дальше уже всё", — приводит слова Рябыкина сайт КХЛ.

Напомним, подмосковный клуб потерял шансы на попадание в плей-офф — 2024. «Витязю» осталось провести две встречи — в гостях с «Металлургом» и «Куньлунь Ред Стар».