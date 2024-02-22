Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вратаря бросили под расстрел». Тренер «Амура» Мартемьянов — о поражении от «Металлурга»

«Вратаря бросили под расстрел». Тренер «Амура» Мартемьянов — о поражении от «Металлурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал «сухое» поражение от «Металлурга» в Магнитогорске.

«Игрой команды абсолютно не удовлетворён, особенно полевыми игроками. Нашего вратаря сегодня бросили под расстрел. Честь и хвала Игорю Бобкову — он держал команду в игре. Очень сложно играть, когда хватаешь восемь минут штрафа за один период, шайба постоянно находится в нашей зоне. Огромные претензии по этому матчу к нападающим. Шайба не держалась, её не выводили. По настрою было видно, что «Металлург» вышел играть чисто на победу — полная самоотдача, самоотверженность, хорошая работа. Нам этого сегодня не хватало. Возможно, в подсознании сидит, что задача выполнена и всё хорошо. Будем эту ситуацию исправлять», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

В следующей игре «Магнитка» встретится дома с подмосковным «Витязем». «Амур» отправится в Казань, где сыграет с местным «Ак Барсом».

Материалы по теме
Видео
«Металлург» всухую победил «Амур» и вернулся на первое место в таблице Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android