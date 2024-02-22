Миронов – о следующем матче «Динамо»: такой соперник, как «Адмирал», – самый опасный

Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов после победы над «Северсталью» (3:2) поделился ожиданиями от следующего матча с «Адмиралом».

«Как отреагировали на осечку СКА в матче с «Северсталью»? Мы пока не знаем, с кем будем играть в плей-офф. Понятно, что нам хочется выиграть Кубок Континента, но основная задача на сезон – это Кубок Гагарина. Работаем. Нам нужно просто выходить и выигрывать каждый матч, чтобы был победный дух, и чтобы всё это переложилось на плей-офф.

Следующий матч с «Адмиралом» очень опасный? Согласен, что такой соперник – это самый опасный соперник. Команда, которая знает, что через два матча отправляется в отпуск. Они могут выйти расслабленными, чтобы хорошо провести концовку сезона. И бывает такое, когда на лёгком пофигизме у команды всё залетает и всё получается. Нам нужно быть готовыми на 100%. И если мы будем так готовы, то и травмы пройдут мимо, и выиграем игру, и всё будет хорошо», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.