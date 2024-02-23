Форвард «Сибири» Белоусов поделился яркой историей про Андрея Назарова

33-летний российский нападающий «Сибири» Георгий Белоусов поделился мнением о работе под руководством известного специалиста Андрея Назарова в подмосковном «Витязе», который возглавлял команду с 2010 по 2012 год.

«У него всё было смешно. Считаю, что он легендарный тренер. Из историй вспоминается игра в старом дворце Чехова, там места для разминки почти не было. Назаров выходит из раздевалки, а мы с ребятами в футбол играем. Андрей Викторович говорит: «Вы возьмите лучше иконку, зайдите в туалет и помолитесь, чтобы на игре сегодня не обделаться». И мячик забрал у нас. Только тёплые воспоминания с ним, не могу даже плохого слова про него сказать», — приводит слова Белоусова Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Белоусов принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири», в которых отметился 20 (8+12) результативными действиями при показателе полезности «0». Всего за карьеру в КХЛ на его счету 653 встречи и 275 (105+170) очков.

Последним клубом Назарова в КХЛ был «Сочи», который он возглавлял в сезоне-2021/2022. В его послужном списке также имеются такие клубы, как «Нефтехимик», «Барыс», СКА, «Донбасс», «Северсталь», «Витязь» и «Трактор», а также сборные Украины и Казахстана.