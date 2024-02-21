Назаров дал главный совет Овечкину, оформившему дубль и приблизившемуся к рекорду Гретцки

Известный тренер Андрей Назаров высказался об успешной игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2) и дал совет 38-летнему форварду.

«Саша сегодня забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Отличный результат. Главный совет Овечкину: как можно дольше радовать нас своими голами. Если получится играть до 45 лет – замечательно. По своему жизненному опыту скажу: когда ты играешь в хоккей, то время летит незаметно. А вот когда заканчиваешь, сразу наступает зависимость от хоккея, хочется вернуться. Есть даже такое понятие «adrenaline junkie» — любитель адреналина, адреналиновая зависимость. От этого никуда не уйти.

Мы видим, как в большой хоккей в 40 лет вернулся Илья Ковальчук – и явно не за деньгами. У него по-прежнему есть страсть к победам. Яромир Ягр в 52 года владеет хоккейным клубом и продолжает выходить на лёд. Саша, судя по его физической форме, тоже способен играть долго. Именно этого и хочется ему пожелать. Главное, чтобы здоровье позволяло», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.