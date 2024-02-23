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Карбери высказался о травме Оши, из-за которой он не доиграл встречу «Тампа» — «Вашингтон»

Карбери высказался о травме Оши, из-за которой он не доиграл встречу «Тампа» — «Вашингтон»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал ситуацию с травмой 37-летнего американского нападающего Ти Джея Оши, из-за которой он не сумел продолжить выездную встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3).

«Уровень моего беспокойства? Он довольно высок. Нам ещё предстоит всё оценить. Завтра я узнаю больше деталей, но тем не менее никогда не бывает хорошим знаком, когда видишь, как игрок вот так уходит со льда», — цитирует Карбери пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в середине третьего периода Оши получил травму в бесконтактном эпизоде, он почувствовал резкую боль после совершения разворота на льду с шайбой. Хоккеист сразу же упал на лёд, где к нему сразу же выбежали врачи клуба. Американец буквально дополз до скамейки запасных команды, откуда в сопровождении медицинского персонала он отправился в раздевалку, больше не появившись на льду.

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