Журналист назвал фактор, который станет для Пасиоретти решающим при уходе из «Вашингтона»

Журналистка ESPN Эмили Каплан поразмышляла на тему возможного обмена из «Вашингтон Кэпиталз» 35-летнего канадского нападающего Макса Пасиоретти.

«За этим будет интересно понаблюдать, потому что если «Кэпс» будут выступать в роли продавца, то Макс Пасиоретти единственный игрок в команде, помимо Алекса Овечкина, с полным запретом на обмен, так что у него здесь всё под контролем. Сейчас ему 35 лет, он не выигрывал Кубок Стэнли, но, учитывая всё, через что он прошёл, чтобы вернуться в этом сезоне, я думаю, что это может быть тот год, когда он захочет побороться за него.

Итак, исходя из той информации, что я слышала, есть команды, которые размышляют над этим переходом. Я не знаю, насколько устойчив рынок. Опять же, у него здесь полный контроль, и если он примет такое решение, то такие команды найдутся. Решающим фактором здесь будет географическое положение команды, что играет большую роль для его семьи», — приводит слова Каплан Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Пасиоретти принял участие в 20 матчах в составе «Вашингтона», отметившись 10 (1+9) очками при показателе полезности «-5». Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона на общую сумму в $ 4 млн ($ 2 млн заложены в бонусы).