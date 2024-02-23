Зибанеджад высоко оценил игру Шестёркина в матче с «Нью-Джерси»

30-летний шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5), в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Было много возможностей для наших спецбригад, я думаю, в этом плане в матче с «Дэвилз» мы проделали большую работу. Нам противостояла команда, которая может забивать, но мы смогли им не позволить многого. Может быть, мы немного дали им шансы в третьем периоде, но в целом, думаю, мы проделали действительно хорошую работу, и Шестёркин сыграл великолепно», — приводит слова Зибанеджада пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Отметим, что Шестёркин в прошедшем матче совершил 40 сейвов. Всего в нынешнем сезоне на его счету 37 матчей, в которых он отразил 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,74.