Сергей Соин выбрал фаворита в паре «Спартак» — «Северсталь» в Кубке Гагарина

Бывший нападающий череповецкой «Северстали» и московского «Динамо» Сергей Соин порассуждал о фаворите в возможном противостоянии «Спартака» и «Северстали» в Кубке Гагарина.

«Будет интересная пара, если «Амур» попадёт на «Авангард» на Востоке. «Спартак» против «Северстали» — тоже интересно, но думаю, что «Спартак» выиграет за счёт опыта игроков. Хотя Андрей Козырев в «Северстали» поставил организованную игру», — приводит слова Соина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Спартак», набрав 86 очков в 66 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (80) – на пятой строчке. Команды гарантированно начнут свой путь в Кубке Гагарина с очного противостояния, старт серии пройдёт на домашнем льду красно-белых 29 февраля.