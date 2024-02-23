Леонтьев высказался о поражении «Нефтехимика» от «Локомотива» в последнем домашнем матче

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ) в последнем домашнем матче сезона-2023/2024.

«У нас всегда есть мотивация побеждать. Сегодня был полный дворец зрителей. Спасибо всем, кто пришёл поддержать. Наши болельщики своим появлением на арене показали, что верят в команду. Это самое дорогое, что есть. Мы играем для них. И я рад, что они в нас верят — даже в трудную минуту. Жаль, что индивидуальная ошибка повлияла на исход такого неплохого матча.

Мы дали «Локомотиву» хороший бой. Ярославцы предложили плотную оборону, они так играют весь сезон. Тяжело вскрывать оборону, развить успех непросто. Мы практически одним составом играем весь сезон. Силы не безграничны. Причём не только физические, но и моральные. Ещё раз повторюсь: молодцы, старались играть на победу», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.

В следующей встрече «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Сочи». «Локомотив» встретится в гостях с «Автомобилистом». Это будут последние матчи клубов в регулярном сезоне-2023/2024.