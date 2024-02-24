Если завтра плей-офф КХЛ: как выглядят пары первого раунда Кубка Гагарина на сегодня

До конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 осталось три дня. Команды сыграют ещё несколько матчей перед тем, как определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.
К этому моменту точно известна лишь одна пара первого раунда Кубка Гагарина: «Спартак» сыграет с «Северсталью» в четвертьфинале Западной конференции.
Предлагаем посмотреть, как выглядела бы сетка первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Гагарина начинался при нынешней турнирной таблице.
Кубок Гагарина — 2024
Западная конференция:
СКА (1) – «Динамо» Минск (8) — старт серии 1 марта;
«Динамо» Москва (2) – ЦСКА (7) — старт серии 1 марта;
«Локомотив» (3) – «Торпедо» (6) — старт серии 29 февраля;
«Спартак» (4) – «Северсталь» (5) — старт серии 29 февраля.
Восточная конференция:
«Металлург» (1) – «Амур» (8) — старт серии 1 марта;
«Авангард» (2) – «Лада» (7) — старт серии 1 марта;
«Салават Юлаев» (3) – «Трактор» (6) — старт серии 29 февраля;
«Ак Барс» (4) – «Автомобилист» (5) — старт серии 29 февраля.
Жирным выделены команды, места которых в своих конференциях по итогам регулярного чемпионата уже точно определены.