Журналист: Ничушкин вернётся в «Колорадо» до конца регулярного чемпионата НХЛ

Североамериканский журналист Адриан Датер заявил, что российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вернётся в состав «лавин» до конца регулярного чемпионата НХЛ.

«После консультации с несколькими людьми я могу с уверенностью сообщить следующее: Ничушкин вернётся до конца регулярного чемпионата.

Поскольку «Колорадо» знают, что один из их лучших нападающих вернётся, я считаю, что в этом сезоне их работа к крайнему сроку обмена будет довольно тихой. Они попытаются заполучить вратаря, но, возможно, на этом всё и закончится. Ничушкин и, возможно, Ландеског станут важным дополнением «Эвеланш» перед плей-офф», — написал Датер.

Напомним, в середине января Ничушкин присоединился к Программе помощи игрокам НХЛ. В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9».