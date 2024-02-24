Лебрюн: форвард «Вашингтона» Пасиоретти находится в поле зрения «Эдмонтона»

Журналист Пьер Лебрюн в статье на портале The Athletic рассказал об интересе «Эдмонтон Ойлерз» к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Максу Пасиоретти.

«Кэпхит Пасиоретти составляет $ 2 млн, и «Кэпс» готовы оставить его. Он входит в число многих нападающих, которые находятся в поле зрения „Эдмонтона“. У Пасиоретти есть полный запрет на переходы, и ему придётся отказаться от него, но, по-видимому, он сделает это ради шанса сыграть в плей-офф в сильной команде, которая будет претендовать на Кубок», — написано в статье.

В нынешнем сезоне Пасиоретти принял участие в 20 матчах в составе «Вашингтона», отметившись 10 (1+9) очками при показателе полезности «-5». Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона на общую сумму в $ 4 млн ($ 2 млн заложены в бонусы).