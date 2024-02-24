Капризов повторил один из рекордов результативности в «Миннесоте»

В ночь с 23 на 24 февраля мск на арене «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Эдмонтон Ойлерз» проиграли «Миннесоте Уайлд» со счётом 2:4.

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

26-летний форвард набрал 15 (5+10) очков в последних семи играх. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Капризов стал вторым хоккеистом в истории «Миннесоты», которому удалось набрать 15 очков за семь матчей несколько раз в карьере. Это второй случай для форварда, до этого он набирал 15 результативных баллов в семи встречах кряду в сезоне-2021/2022.

Рекордсменом по количеству таких матчей является нападающий Кевин Фиала, который набирал 15 очков в семи встречах пять раз в истории «Миннесоты».

«Миннесота Уайлд» с 60 очками находится на 10-м месте в таблице Запада.