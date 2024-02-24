Кайл Коннор вышел на 3-е место по голам «Виннипега» в овертаймах, до Ковальчука — 2 шайбы

Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) забил свой седьмой гол в овертайме в карьере за канадский клуб и стал третьим по этому показателю в истории франшизы, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

На втором месте — российский нападающий Илья Ковальчук, который во время выступления за «Атланту» забросил девять шайб в дополнительное время. Рекордсменом франшизы «Джетс»/«Трэшерз» является Марк Шайфли с 14 голами в овертаймах.

«Виннипег» имеет в активе 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее председатель правления «Виннипег Джетс» Марк Чипман заявил The Athletic об угрозе для будущего клуба из-за низкой посещаемости.