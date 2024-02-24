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«Вышли на раскатку — голова закружилась». Нападающий «Северстали» — о «СКА Арене»

Нападающий «Северстали» Руслан Абросимов после победы над СКА (3:0) поделился впечатлениями от «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.

«Глобальные размеры. Вышли на раскатку — голова закружилась. Очень нравится играть на такой арене, это площадка уровня НХЛ, поэтому мы только рады побеждать здесь», — приводит слова Абросимова Охтинский пресс-центр.

Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей. На этом спортивном сооружении состоялся Матч звёзд КХЛ – 2024, а также Кубок Первого Канала – 2024.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от встречи «Спартака» и череповецкой «Северстали» в первом раунде Кубка Гагарина — 2024.