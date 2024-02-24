Новиков: Панарин — отличный пример русского парня в НХЛ, который сам проложил себе дорогу

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался об игре российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Я до сих пор не могу понять, что же такое Панарин, откуда он вообще взялся и как он играет. Это какое-то явление в мировом хоккее, и это было понятно ещё по тем временам, когда Брагин вызывал Артемия в сборную России. Артемий — отличный пример русского парня в НХЛ, в том числе для молодёжи, который, будучи человеком из глубинки, сам проложил себе дорогу», — цитирует Новикова RT.

Панарин является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» и за 57 матчей набрал 78 очков — забросил 32 шайбы и отдал 46 результативные передач.

Ранее об Артемии Панарине рассказал главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла.