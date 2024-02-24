«Поезд ушёл, а они остались на перроне». Бабаев — о стиле игры «Локомотива»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Максима Шалунова, высказался о стиле игры железнодорожников.

«У Максима Шалунова в «Локомотиве» была безголевая серия? В „Локомотиве“ вообще трудно добиться голевой серии, забросить много шайб – невозможно при том хоккее, в который команда играет. „Локомотив“ может решать кубковые задачи, но я не могу смотреть, как они играют в хоккей. Ни Ярославль, ни Казань. На меня сразу нападает грусть-тоска. Это уходящий стиль в КХЛ? Не то что уходящий. Поезд ушёл, а они остались на перроне», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, в следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» встретится в гостях с «Автомобилистом» 25 февраля. Это будет последний матч клуба в регулярном сезоне-2023/2024.