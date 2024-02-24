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Экс-игрок СКА: питерцам хорошо бы разобраться в первом раунде с ЦСКА

Экс-игрок СКА: питерцам хорошо бы разобраться в первом раунде с ЦСКА
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Бывший игрок СКА Василий Каменев заявил, что для армейцев с берегов Невы лучше встретится в первом раунде Кубка Гагарина — 2024 с ЦСКА и пройти дальше.

«Может, для СКА и хорошо разобраться в первом раунде с ЦСКА и забыть эту историю как страшный сон. Чтобы ни у кого из болельщиков не осталось в памяти то, что команда никак не могла пройти московских армейцев в плей-офф. Для имиджа СКА это было бы хорошо», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

Напомним, команда из Санкт-Петербурга набрала 95 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В заключительной встрече регулярки СКА сыграет дома с «Куньлунем». Регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершится в понедельник, 26 февраля.

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