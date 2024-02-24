«Заказчики разыскиваются». Гендиректор «Салавата» — о травме Сучкова после игры со СКА

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о травме нападающего клуба Егора Сучкова после встречи со СКА (0:2) в Санкт-Петербурге.

«Егор Сучков. Травма верхней части тела (по отношению к нападавшему — нижняя). Срок восстановления две-три недели. Заказчики разыскиваются», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 22-летний Сучков сыграл 52 встречи, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач с показателем полезности «+13».

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 88 очков в 66 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче уфимский клуб сыграет дома с новосибирской «Сибирью» сегодня, 24 февраля.