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«Заказчики разыскиваются». Гендиректор «Салавата» — о травме Сучкова после игры со СКА

«Заказчики разыскиваются». Гендиректор «Салавата» — о травме Сучкова после игры со СКА
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Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о травме нападающего клуба Егора Сучкова после встречи со СКА (0:2) в Санкт-Петербурге.

«Егор Сучков. Травма верхней части тела (по отношению к нападавшему — нижняя). Срок восстановления две-три недели. Заказчики разыскиваются», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 22-летний Сучков сыграл 52 встречи, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач с показателем полезности «+13».

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 88 очков в 66 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче уфимский клуб сыграет дома с новосибирской «Сибирью» сегодня, 24 февраля.

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