Бабаев: партнёры Ткачёва немного сдают после переподписания контрактов, расслабляются

Шуми Бабаев, представитель 28-летнего российского нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва, высказался о том, что его клиент с высокой долей вероятности не выиграет гонку бомбардиров КХЛ.

«Владимира расстраивает всё, где он не выигрывает. Но если бы у нас оценивался уровень, как в НХЛ, и считалось бы среднее количество очков за сезон, то он был бы на первом месте. Ткачев провёл на 10 матчей меньше. Плюс мы видим, что, к сожалению, в определённый момент партнеры немного сдают после переподписания контрактов, расслабляются. Так было и в прошлом году. Будем смотреть. Гонка ещё не закончена, Владимир ещё не сдался и будет биться», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, Ткачёв, набрав 74 (20+54) очка в 56 матчах, занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги. Возглавляет её нападающий московского «Динамо» Никита Гусев (85 очков в 66 матчах). Следом за ним располагается форвард «Авангарда» Рид Буше (78 очков в 63 матчах), а замыкает тройку лучших представитель московского «Спартака» Николай Голдобин (77 очков в 65 матчах).

Статистика игроков регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.