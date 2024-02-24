Дубль и результативный пас Галиева помогли «Ак Барсу» победить «Амур»

В Казани на стадионе «Дворец спорта» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, уступивших в двух матчах кряду ранее.
В составе казанцев дублем отметился нападающий Станислав Галиев, записавший на свой счёт и результативный пас, ещё по шайбе на счету Максима Быкова и Кирилла Семёнова. У «Амура» забрасывали Ян Дрозг и Кирилл Слепец.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, «Ак Барс», набрав 82 очка в 67 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» (70) – на восьмой строчке.
В заключительных играх регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 «Ак Барс» примет другой дальневосточный клуб – «Адмирал» (26 февраля), а «Амур» сыграет на выезде с челябинским «Трактором» (26 февраля).
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