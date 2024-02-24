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Дубль и результативный пас Галиева помогли «Ак Барсу» победить «Амур»

Дубль и результативный пас Галиева помогли «Ак Барсу» победить «Амур»
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В Казани на стадионе «Дворец спорта» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, уступивших в двух матчах кряду ранее.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Дрозг – 06:29 (5x5)     1:1 Галиев (Семёнов, Кошелев) – 28:32 (5x5)     2:1 Быков (Кателевский, Шипачёв) – 34:00 (5x5)     3:1 Галиев (Лямкин, Семёнов) – 35:40 (5x5)     4:1 Семёнов (Галиев) – 37:31 (5x5)     4:2 Слепец – 52:17 (4x5)    

В составе казанцев дублем отметился нападающий Станислав Галиев, записавший на свой счёт и результативный пас, ещё по шайбе на счету Максима Быкова и Кирилла Семёнова. У «Амура» забрасывали Ян Дрозг и Кирилл Слепец.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Ак Барс», набрав 82 очка в 67 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» (70) – на восьмой строчке.

В заключительных играх регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 «Ак Барс» примет другой дальневосточный клуб – «Адмирал» (26 февраля), а «Амур» сыграет на выезде с челябинским «Трактором» (26 февраля).

Календарь КХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
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