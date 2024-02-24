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«Динамо» одержало восьмую победу кряду, обыграв в овертайме «Адмирал»

«Динамо» одержало восьмую победу кряду, обыграв в овертайме «Адмирал»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Менелл (Никонов, Каблуков) – 06:35 (5x5)     1:1 Макеев (Корбит, Гутик) – 18:54 (5x5)     1:2 Фьоре (Горшков, Берлёв) – 20:28 (5x5)     2:2 Мартынов (Кудрявцев) – 35:55 (5x5)     3:2 Рашевский (О'Делл) – 57:37 (5x5)     3:3 Горшков (Гутик, Шулак) – 59:43 (6x5)     4:3 Уил (Гусев, Пыленков) – 61:58 (3x3)    

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте – отличился защитник бело-голубых Бреннан Менелл. К концу первой двадцатиминутки гости соорудили гол усилиями Никиты Макеева, а на старте следующего периода вышли вперёд после броска Джованни Фьоре. Ближе к концу второго игрового отрезка Егор Мартынов восстановил паритет – 2:2. В третьем периоде Дмитрий Рашевский прервал свою пятиматчевую серию без голов, вновь выведя «Динамо» вперёд. Лишь за 17 секунд до конца основного времени Александр Горшков сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм, где сильнее оказались хоккеисты «Динамо» благодаря голу Джордана Уилла.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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