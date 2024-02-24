«Динамо» одержало восьмую победу кряду, обыграв в овертайме «Адмирал»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте – отличился защитник бело-голубых Бреннан Менелл. К концу первой двадцатиминутки гости соорудили гол усилиями Никиты Макеева, а на старте следующего периода вышли вперёд после броска Джованни Фьоре. Ближе к концу второго игрового отрезка Егор Мартынов восстановил паритет – 2:2. В третьем периоде Дмитрий Рашевский прервал свою пятиматчевую серию без голов, вновь выведя «Динамо» вперёд. Лишь за 17 секунд до конца основного времени Александр Горшков сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм, где сильнее оказались хоккеисты «Динамо» благодаря голу Джордана Уилла.

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