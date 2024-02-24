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«Спартак» обыграл «Северсталь» перед очным противостоянием в плей-офф

«Спартак» обыграл «Северсталь» перед очным противостоянием в плей-офф
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Моисеев (Подшивалов, Рожков) – 04:54 (5x5)     1:1 Мансуров (Пашин, Рукавишников) – 06:20 (5x5)     1:2 Лишка (Пилипенко, Буренов) – 17:37 (5x4)     2:2 Порядин (Мальцев) – 28:53 (5x5)     2:3 Аймурзин (Пилипенко) – 39:00 (5x5)     3:3 Голдобин (Локтионов, Порядин) – 42:55 (5x4)     4:3 Савиков (Локтионов, Мальцев) – 53:24 (5x4)     5:3 Зайцев – 59:50 (en)    

В составе красно-белых отличились Демид Мансуров, Павел Порядин, Николай Голдобин, Егор Савиков и Егор Зайцев (пустые ворота). У гостей забрасывали Дмитрий Моисеев, Адам Лишка и Данил Аймурзин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Спартак», набрав 88 очков в 67 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (80) — на пятой строчке. Команды начнут свой поход в Кубке Гагарина с очного противостояния, старт которого пройдёт на домашнем льду «Спартака».

В заключительных играх регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 «Спартак» примет минское «Динамо» (26 февраля), а «Северсталь» сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» (26 февраля).

Календарь КХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
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