«Спартак» обыграл «Северсталь» перед очным противостоянием в плей-офф

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе красно-белых отличились Демид Мансуров, Павел Порядин, Николай Голдобин, Егор Савиков и Егор Зайцев (пустые ворота). У гостей забрасывали Дмитрий Моисеев, Адам Лишка и Данил Аймурзин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, «Спартак», набрав 88 очков в 67 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (80) — на пятой строчке. Команды начнут свой поход в Кубке Гагарина с очного противостояния, старт которого пройдёт на домашнем льду «Спартака».
В заключительных играх регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 «Спартак» примет минское «Динамо» (26 февраля), а «Северсталь» сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» (26 февраля).
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