Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Паутов сносил О'Делла, Гусев радовался новому рекорду. Фото победы «Динамо»

Паутов сносил О'Делла, Гусев радовался новому рекорду. Фото победы «Динамо»
Паутов сносил О'Делла, Гусев радовался рекорду
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Адмирал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев покорил рекорд экс-форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по количеству очков за один регулярный чемпионат, отметившись результативной передачей на Джордана Уила в овертайме домашней встречи с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

Гусев набрал 86-е (23+63) очко в 67-й игре сезона, в то время, как у Мозякина было 85 (48+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.

Всего за карьеру в КХЛ Гусев провёл 622 матча, в которых отметился 598 (215+383) результативными действиями при показателе полезности «+150». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 апреля нынешнего года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android