Гусев: тяжело набрать 100 очков в КХЛ. Тут не 82 игры, как в НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев высказался о том, как скоро его рекордное достижение по количеству очков за один регулярный чемпионат смогут обновить, а также ответил на вопрос о том, почему в КХЛ никто не добирался до отметки в 100 результативных действий.

«Жду ли, что мой рекорд быстро побьют, или надо будет ждать 15 лет? Да всё очень быстро меняется — и правила, и команды, и игроки. Посмотрим, как будет.

Никто в КХЛ ни разу не забил 50 голов и не набрал 100 очков за чемпионат? Тяжело это сделать за 68 матчей. Всё равно против тебя все настраиваются, все хорошо играют. Это не 82 игры, как в НХЛ.

Был ли эмоциональный всплеск после гола в овертайме? Да, был — наконец‑таки! Весь матч я имел очень много моментов. Но ни забить, ни отдать не получалось», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Гусев, ассистировавший на гол Джордана Уила в овертайме встречи с «Адмиралом», набрал 86-е (23+63) очко в 67-й игре и покорил рекорд Сергея Мозякина по количеству результативных действий за один регулярный чемпионат, на его счету было 85 (48+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.