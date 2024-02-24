Разин: понятно, что летим в Хабаровск или в Тольятти. Куда лететь – не важно

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над подмосковным «Витязем» (2:1), а также выразил мнение о предпочтительном сопернике по первому раунду Кубка Гагарина.

«Опять очень тяжёлый первый период, всё равно очень тяжело настроить команду, когда практически играем с аутсайдером, «Витязем». Наоборот, нужны положительные эмоции, может не очки. В последних играх, ребята и тренерский состав, хотят себе положительные…. Все слова ушли. Короче, хотят не ударить лицом в грязь, поэтому они раскрепощены, результат не давит, получают удовольствие от самого процесса, поэтому тяжело играть с такими командами. Ребята, молодцы, что во втором периоде собрались, очень много атаковали, к сожалению, только один гол забили, но всё равно, психологически стало полегче. В третьем периоде тоже такой вязкий хоккей был, но использовали большинство. Поэтому я рад победе. Всех с победой.

Как убрать у игроков мысль о том, что в следующей игре нам «достаточно овертайма» для победы в конференции? Не будет такого, посмотрим. Задачи не стоит перед тем, чтобы занять первое место. Понятно, что летим в Хабаровск или в Тольятти. И та и та команда уже выполнили задачу, и та и та команда будут опасными в плей-офф. Над ними не будет довлеть результат, они будут играть по игре, поэтому. Куда лететь – не важно. Важно — сохранить ребят в нужной кондиции – важно, пройти без травм. Это основная мысль», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Металлург», набрав 93 очка в 67 матчах, вернулся в лидеры Восточной конференции КХЛ, опережая «Авангард» (92). В заключительной игре регулярного чемпионата они сойдутся в очном противостоянии (26 февраля).