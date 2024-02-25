Александр Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Казинс (Куликов, Монтур) – 24:03 1:1 Милано (Сандин, Пасиоретти) – 38:31 (pp) 1:2 Уилсон (Строум, Карлсон) – 50:11 (pp) 2:2 Вераге (Монтур, Барков) – 56:30 (pp) 3:2 Форслинг (Беннетт) – 63:41
Напомним, Овечкин не смог отличиться в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Овечкин завершил этот матч с коэффициентом полезности «-1».
Ранее сообщалось, что Овечкин впервые с 2018 года показал результативную серию из десяти матчей.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 16 голов и 26 результативных передач при среднем коэффициенте полезности "-17".
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