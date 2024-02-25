Александр Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, Овечкин не смог отличиться в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Овечкин завершил этот матч с коэффициентом полезности «-1».

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые с 2018 года показал результативную серию из десяти матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 16 голов и 26 результативных передач при среднем коэффициенте полезности "-17".

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