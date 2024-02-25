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Маккиннон набрал очки в 28-м домашнем матче подряд. Это 6-я по длине серия в истории НХЛ

Маккиннон набрал очки в 28-м домашнем матче подряд. Это 6-я по длине серия в истории НХЛ
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Звёздный форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече три результативные передачи.

Таким образом, этот домашний матч стал для канадца уже 28-м подряд, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Маккиннон повторил аналогичную серию легендарного Уэйна Гретцки сезона-1979/1980, когда последний так же набирал очки в 28 домашних матчах кряду. Эта серия является шестой по длине в истории НХЛ. Рекорд всех времён принадлежит тому же Гретцки, который в сезоне-1988/1989 набрал очки в 40 подряд матчах на своём льду.

«Колорадо» потерпел второе поражение подряд, остался с 75 очками и делит с «Виннипег Джетс» третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «лавины» 28 февраля примут дома «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 02:16 (pp)     2:0 Кольяно (Маккиннон, Рантанен) – 11:07     2:1 Бертуцци (Марнер, Нюландер) – 13:42 (pp)     2:2 Бертуцци (Нюландер, Доми) – 34:45     2:3 Марнер (Нис, Броди) – 36:48     3:3 Рантанен (Маккиннон, Байрэм) – 44:41     3:4 Бертуцци (Нюландер, Мэттьюс) – 57:09 (pp)    
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