Маккиннон набрал очки в 28-м домашнем матче подряд. Это 6-я по длине серия в истории НХЛ

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4).
Звёздный форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече три результативные передачи.
Таким образом, этот домашний матч стал для канадца уже 28-м подряд, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Маккиннон повторил аналогичную серию легендарного Уэйна Гретцки сезона-1979/1980, когда последний так же набирал очки в 28 домашних матчах кряду. Эта серия является шестой по длине в истории НХЛ. Рекорд всех времён принадлежит тому же Гретцки, который в сезоне-1988/1989 набрал очки в 40 подряд матчах на своём льду.
«Колорадо» потерпел второе поражение подряд, остался с 75 очками и делит с «Виннипег Джетс» третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «лавины» 28 февраля примут дома «Даллас Старз».
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