Светлов назвал оптимального соперника для СКА по первому раунду плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион —1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов назвал нижегородское «Торпедо» оптимальным соперником для СКА по первому раунду плей-офф КХЛ и заявил, что ЦСКА в потенциальной серии с «Локомотивом» будет очень тяжело.

«На мой взгляд, задача „Динамо“ понятна — выигрывать дерби с ЦСКА и с первого места выходить на минских одноклубников. При этом на седьмой позиции сейчас „Торпедо“ — и для того же СКА в нынешней расстановке это оптимальный соперник.

Но здесь есть свой интерес и у ЦСКА. Обладатель Кубка Гагарина может выйти на «Локомотив» или СКА. Мои знакомые армейские болельщики то ли в шутку, то ли всерьёз говорили о том, что в этом сезоне только СКА способен разжечь мотивацию ЦСКА. Особенно после того, как Питер взял у чемпиона все очные матчи регулярки. А вот с застёгнутым на все пуговицы «Локомотивом» армейцам Москвы будет очень тяжело, особенно в длинной серии.

Почему «Торпедо» удобен СКА? В прошлом сезоне все восхищались Нижним Новгородом, он прошёл в плей-офф «Динамо», но уступил в четырёх матчах СКА. К сожалению, в этом сезоне «Торпедо» идёт намного тяжелее — особенно ветераны команды. Пока трудно поверить, что Нижний Новгород сможет повторить прошлогодний результат», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Потенциальными соперниками СКА по первому раунду плей-офф могут быть «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо». Наиболее вероятный вариант связан с нижегородцами, которые потерпели шесть поражений подряд и опустились на седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.