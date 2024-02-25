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Рушан Рафиков стал первым защитником, сыгравшим 500 матчей за «Локомотив» в КХЛ

Рушан Рафиков стал первым защитником, сыгравшим 500 матчей за «Локомотив» в КХЛ
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Рушан Рафиков стал первым защитником, сыгравшим 500 матчей за «Локомотив» в КХЛ, сообщает пресс-служба ярославцев. Игрок обороны проводит свой юбилейный матч с «Автомобилистом» в эти минуты.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Широков (Блэкер, Трямкин) – 35:38 (5x5)    

Рафиков стал всего третьим игроком из нынешнего состава «Локомотива», добравшимся до этой отметки, выступая за клуб. Ранее подобный юбилей отметили нападающие Егор Аверин и Павел Красковский.

В текущем сезоне Рафиков восемь раз выходил на лёд в качестве капитана и достиг отметки в 50 заброшенных шайб за карьеру.

Всего в КХЛ на счету Рафикова 517 матчей, в которых 28-летний игрок обороны набрал 166 очков — забросил 50 шайб и отдал 116 результативных передач с показателем полезности «+73». Помимо «Локомотива», в КХЛ Рушан провёл 17 матчей за владивостокский «Адмирал».

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