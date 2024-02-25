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«Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ

«Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ
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Благодаря победе «Куньлунь Ред Стар» над санкт-петербургским СКА (3:2) в номинально гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ, прошедшей на «СКА Арене», московское «Динамо» гарантировало себе завоевание Кубка Континента, вручаемому лидеру общей турнирной таблицы по итогам регулярного сезона.

При этом, «Динамо» также узнало своего оппонента по первому раунду Кубка Гагарина – им станет минское «Динамо». Старт серии запланирован на 1 марта.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.

Напомним, в активе «Динамо» 96 очков в 67 матчах. У СКА же по итогам всех 68 проведённых игр – 95 баллов.

Свой заключительный матч в регулярном сезоне подопечные Алексея Кудашова проведут завтра, 26 февраля. Бело-голубые на домашнем льду примут московский ЦСКА.

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