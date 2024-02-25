Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Динамо» спустя 10 лет завоевало второй Кубок Континента в истории клуба

«Динамо» спустя 10 лет завоевало второй Кубок Континента в истории клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» обеспечило себе первое место в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ после сенсационной победы «Куньлунь Ред Стар» над санкт-петербургским СКА (3:2) в прошедшем матче на «СКА Арене». Таким образом, подопечные Алексея Кудашова стали обладателями Кубка Континента.

Отметим, что это лишь второй Кубок Континента для московского «Динамо» после завоевания этого трофея в 2014 году. В сезоне-2013/2014 бело-голубые набрали 115 очков в 54 матчах, опередив ближайшего преследователя в лице магнитогорского «Металлурга» (108).

Напомним, «Динамо» также узнало своего оппонента по первому раунду Кубка Гагарина – им станет минское «Динамо» (67), которое завершит сезон на восьмой позиции, несмотря на предстоящий матч с московским «Спартаком». Старт серии запланирован на 1 марта.

Материалы по теме
«Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android