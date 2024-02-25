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Ожиганов стал четырёхкратным обладателем Кубка Континента. Гусев – трёхкратным

Ожиганов стал четырёхкратным обладателем Кубка Континента. Гусев – трёхкратным
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Сразу несколько хоккеистов московского «Динамо» уже не в первый раз стали обладателями Кубка Континента.

31-летний российский защитник бело-голубых Игорь Ожиганов стал четырехкратным обладателем трофея (2016, 2017 – с ЦСКА, 2023 – со СКА, 2024 – с Динамо), нападающий Никита Гусев – трехкратным (2018, 2023 – оба со СКА, 2024 – с Динамо), Илья Каблуков – двукратным (2018 – со СКА, 2024 – с Динамо), Андрей Миронов – двукратным (2014, 2024 – оба с Динамо). Все остальные игроки и тренеры «Динамо» никогда ранее не становились обладателями Кубка Континента.

Напомним, «Динамо» узнало своего оппонента по первому раунду Кубка Гагарина – им станет минское «Динамо» (67). Старт серии запланирован на 1 марта.

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