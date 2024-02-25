«Вашингтон» потерял из-за травмы Энтони Манту вслед за Ти Джеем Оши

29-летний канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта получил травму в прошедшей выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз» (2:3 ОТ). Об этом сообщил наставник «столичных» Спенсер Карбери.

«Да, у него травма. Пока я не готов говорить о степени её серьёзности. Мне нужно будет получить обновлённую информацию по этому поводу позднее, но, определённо, Энтони покинул игру из-за травмы», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

За матч до этого из-за травмы выбыл и другой нападающий «Кэпиталз» — Ти Джей Оши, получивший повреждение в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3). Он не принимал участие во встрече с «Флоридой».

Напомним, в нынешнем сезоне Манта принял участие в 52 матчах за «Вашингтон», отметившись 29 (18+11) результативными действиями при показателе полезности «+8».